[Comune Palermo] Nomina direttore generale Gesap, dichiarazione assessore Alessandro Anello

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Si inoltra quanto segue
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
“La designazione all’unanimità di Carmela Scelta alla direzione generale di
Gesap garantirà assoluta competenza ed esperienza per affrontare le sfide
che attendono l’aeroporto Falcone Borsellino, a partire dal tema della
privatizzazione. Lo scalo di Punta Raisi rappresenta uno snodo cruciale per
lo sviluppo del turismo e dell’economia nella città di Palermo e in tutta
la Sicilia occidentale. In questa direzione, il neo direttore Scelta, a cui
