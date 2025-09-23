RWM, LA GIUNTA DELIBERA UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA
RICHIESTA VIA DI RWM PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TRA DOMUSNOVAS E IGLESIAS PER LA PRODUZIONE DI ORDIGNI BELLICI: LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA
Cagliari, 23 settembre 2025
[ https://www.regione.sardegna.it/notizie/richiesta-via-di-rwm-per-realizzazione-nuovi-impianti-tra-domusnovas | https://www.regione.sardegna.it/notizie/richiesta-via-di-rwm-per-realizzazione-nuovi-impianti-tra-domusnovas ]
