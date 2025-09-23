Close Menu
Agricoltura, 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità. Sammartino: «Aiuti concreti per comparti strategici»

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

Agricoltura, 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità. Sammartino: «Aiuti concreti per comparti strategici»
Una boccata di ossigeno per le aziende agricole siciliane colpite dalla crisi idrica. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha reso noto che a partire da oggi si potrà presentare la domanda per il sostegno relativo alla misura 23 del Psr Sicilia “Sostegno alle imprese della Regione Siciliana colpite da siccità per le coltivazioni ad agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo”. La dotazione finanziaria del bando è pari a 35 milioni di euro. La somma è così suddivisa: 18 milioni per il comparto agrumicolo, 11 milioni per il comparto dell’olivo e 6 milioni di euro per i comparti del mandorlo e del pistacchio.
«Il governo Schifani è al fianco delle aziende agricole colpite da siccità con un aiuto concreto. Si tratta di finanziamenti corposi per comparti strategici in grado di dare uno slancio alla nostra economia», afferma l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.
Da oggi al 10 ottobre sarà possibile presentare domanda ad Agea per il sostegno alle coltivazioni di agrumi, mandorlo, pistacchio e olive colpite dalla siccità dal primo gennaio 2024 e da calo produttivo. Gli agricoltori potranno presentare la domanda di aiuto automatica sul portale [ https://www.sian.it/portale/ | http://www.sian.it ] con l’assistenza di un centro autorizzato di assistenza agricola, che utilizza le procedure e la modulistica rilasciata dal Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), necessarie alla compilazione delle domande disponibili presso lo stesso Caa (Centro di assistenza agricola).
