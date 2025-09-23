Agenda ministro Salvini nelle Marche

Martedì 23 settembre
- Ore 18:00 – Pesaro, Hotel Charlie
Evento con i ministri della Lega Giorgetti, Valditara, Calderoli, Locatelli.
Mercoledì 24 settembre
- Ore 9:30 – Serra San Quirico (AN)
Visita al cantiere RFI – Lotto 2, raddoppio tratta Orte-Falconara (loc. Genga).
- Ore 11:15 – Montegranaro (FM), Piazza Mazzini – Palazzo Francescani (Sala dei Convegni)
Convegno e incontro con imprenditori del settore calzaturiero e associazioni di categoria.
- Ore 18:30 – Porto San Giorgio (FM), Teatro Comunale
Giovedì 25 settembre
- Ore 9:30 – San Benedetto del Tronto (AP), Piazza della Libertà
Visita al quartiere Ponterotto.
- Ore 11:00 – Offida (AP), Centro
Visita al mercato cittadino.
- Ore 12:30 – Ascoli Piceno, Chiostro di San Francesco
Incontro con imprenditori e militanti.
- Ore 16:15 – Grottammare (AP), Hotel Parco dei Principi
Convegno pubblico su terapia digitale e telemedicina.
- Ore 18:00 – Macerata, Piazza Vittorio Veneto
Comizio in piazza con il presidente Acquaroli.
Venerdì 26 settembre
- Ore 9:30 – Filottrano (AN), Centro storico
Visita al mercato cittadino.