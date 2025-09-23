Close Menu
martedì 23 Settembre 2025
Agenda ministro Salvini nelle Marche

Roma, 23 Settembre 2025

Martedì 23 settembre

  • Ore 18:00 – Pesaro, Hotel Charlie
    Evento con i ministri della Lega Giorgetti, Valditara, Calderoli, Locatelli.

Mercoledì 24 settembre

  • Ore 9:30 – Serra San Quirico (AN)
    Visita al cantiere RFI – Lotto 2, raddoppio tratta Orte-Falconara (loc. Genga).
  • Ore 11:15 – Montegranaro (FM), Piazza Mazzini – Palazzo Francescani (Sala dei Convegni)
    Convegno e incontro con imprenditori del settore calzaturiero e associazioni di categoria.
  • Ore 18:30 – Porto San Giorgio (FM), Teatro Comunale

Giovedì 25 settembre

  • Ore 9:30 – San Benedetto del Tronto (AP), Piazza della Libertà
    Visita al quartiere Ponterotto.
  • Ore 11:00 – Offida (AP), Centro
    Visita al mercato cittadino.
  • Ore 12:30 – Ascoli Piceno, Chiostro di San Francesco
    Incontro con imprenditori e militanti.
  • Ore 16:15 – Grottammare (AP), Hotel Parco dei Principi
    Convegno pubblico su terapia digitale e telemedicina.
  • Ore 18:00 – Macerata, Piazza Vittorio Veneto
    Comizio in piazza con il presidente Acquaroli.

Venerdì 26 settembre

  • Ore 9:30 – Filottrano (AN), Centro storico
    Visita al mercato cittadino.

