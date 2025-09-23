(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA
A GUIDO CALDARELLI (CA’ FOSCARI E CNR) IL SENIOR SCIENTIFIC AWARD DELLA COMPLEX SYSTEMS SOCIETY
Premio prestigioso al docente cafoscarino per i suoi contributi pionieristici alla teoria delle reti complesse, un ambito di ricerca che studia le proprietà e le dinamiche di sistemi interconnessi come Internet, il cervello, le relazioni sociali e i sistemi finanziari
VENEZIA – Guido Caldarelli, professore ordinario di Fisica Teorica al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia e direttore dell’Istituto dei Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISC), è stato insignito del Senior Scientific Award 2025 della Complex Systems Society (CSS).
Il premio, tra i più ambiti a livello mondiale nel campo della scienza della complessità, è stato conferito nel corso della cerimonia di chiusura della Conferenza Internazionale on Complex Systems (CCS2025) a Siena. Il riconoscimento viene assegnato annualmente a uno scienziato senior che ha fornito contributi fondamentali e duraturi alla disciplina.
La Complex Systems Society ha voluto premiare Caldarelli per i suoi contributi pionieristici alla teoria delle reti complesse, un ambito di ricerca che studia le proprietà e le dinamiche di sistemi interconnessi come Internet, il cervello, le relazioni sociali e i sistemi finanziari. In particolare, sono stati citati i suoi lavori seminali sulla formazione di reti da sistemi disordinati, sui modelli di crescita di rete e sulle applicazioni delle teorie delle reti all’economia e alla finanza, contribuendo a fondare il campo delle reti finanziarie insieme con il collega Stefano Battiston, professore al Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari.
La motivazione del premio ha sottolineato “per il ruolo fondamentale nello sviluppo della scienza dei sistemi complessi, compresi modelli innovativi di reti invarianti di scala, per il metodo del DebtRank per la misurazione del rischio sistemico nelle reti finanziarie e per la sua leadership internazionale per rafforzare la comunità dei sistemi complessi”
"È un onore incredibile ricevere questo premio dalla comunità dei sistemi complessi, una comunità di giovani, dedicata alle applicazioni interdisciplinari delle varie discipline alla quale devo così tanto della mia carriera", ha dichiarato Caldarelli. "Questo riconoscimento non è solo mio, ma di tutti i brillanti studenti, dottorandi e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni a Venezia e all’ISC-CNR. È la testimonianza di come l’approccio interdisciplinare sia fondamentale per affrontare le sfide scientifiche più intricate del nostro tempo".
Il Senior Scientific Award della CSS si aggiunge a un prestigioso palmarès di riconoscimenti di Caldarelli, autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche e di libri di riferimento come "Scale-Free Networks" e "Networks: A Very Short Introduction" pubblicato da Oxford University Press.
