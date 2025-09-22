Close Menu
VIOLENZE PRO PAL, SARDONE (LEGA): “AMICI DI HAMAS E DELINQUENTI DEI CENTRI SOCIALI ORMAI COME TERRORISTI”

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

VIOLENZE PRO PAL, SARDONE (LEGA): "AMICI DI HAMAS E DELINQUENTI DEI CENTRI SOCIALI ORMAI COME TERRORISTI"
Milano, 22 set. – “Le immagini pesantissime di Milano con centinaia di attivisti Pro Pal, amici di Hamas e antagonisti di sinistra e centri sociali che assaltano le forze dell’ordine e devastano la Stazione Centrale sono la dimostrazione sempre più evidente dell’odio che proviene da questi ambienti. Questi delinquenti, professionisti dello scontro in piazza e degli attacchi alla Polizia, sono ormai come dei terroristi. Usano qualsiasi occasione per attaccare uomini e donne in divisa e per devastare. È una vergogna, certi gruppi e certi centri sociali andrebbero messi fuori legge, sono ormai degli abbonati al non rispetto delle leggi. Mi chiedo inoltre se queste immagini vergognose aiutino veramente la causa palestinese. Sono invece lo specchio di quello che è la sinistra in questo momento. Violenta, antidemocratica, sempre contro le forze dell’ordine.”
Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

