(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica
Componente Commissione Esteri, Segretario Comitato Schengen
Presidente UIP Italia-Tunisia
Comunicato Stampa: “Sciopero generale, Pacifico: studenti e lavoratori contro il governo Meloni”.
22 settembre 2025
“Oggi assistiamo a un’Italia che si ferma, unita dalla forza della società civile che si mobilita per la pace, dando voce al dovere costituzionale di rifiutare la guerra, sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione. Questo è ciò che il popolo italiano sta facendo, mentre il governo di Giorgia Meloni fallisce miseramente nel suo compito. È sbalorditivo il tentativo di questo esecutivo di confondere gli elettori, distraendoli con interviste melliflue su pastarelle e domeniche in famiglia, mentre si rende complice della strage di bambini a Gaza.
La mobilitazione odierna è totale: studenti, lavoratori del pubblico e del privato, da ogni settore, si sono uniti per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza, vittima di un conflitto devastante. Questo governo, non solo sta distruggendo lo Stato sociale con tagli al welfare e alla sanità, ma si è macchiato di sangue con la vendita di armi a Israele. È inaccettabile che le deleghe sulla compravendita di armamenti siano state trasferite dalla Farnesina a Palazzo Chigi, affidate al sottosegretario Alfredo Mantovano, ora sotto indagine dalla magistratura per il caso Almasri. Parliamo di un esecutivo che ha gestito il rimpatrio di un generale libico, Osama Almasri, accusato di torture dalla Corte Penale Internazionale, violando obblighi internazionali e favorendo la fuga di un presunto criminale.
Non possiamo più tollerare questa deriva. Chiedo con forza le dimissioni di Giorgia Meloni e della destra per l’avvicendamento al governo di forze politiche che siano in grado di tutelare lo Stato e la politica internazionale. L’Italia merita una postura che rispetti la Costituzione, che promuova la pace e che non si pieghi agli interessi di chi alimenta conflitti e sofferenza. Oggi il popolo italiano ha dimostrato di essere più avanti del suo governo: è tempo che la voce della pace prevalga.” Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica e componente della Commissione Esteri.
(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica