lunedì 22 Settembre 2025
Abruzzo

L’Aquila – Comunicato stampa consigliere Giannangeli e Pezzopane su Odg Gaza respinto in Consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025
COMUNICATO STAMPA
Giannangeli e Pezzopane: “Negata discussione su odg genocidio Gaza. Centrodestra L’Aquila sostiene Israele”
Nel giorno in cui l’Italia si ferma per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza e in cui nazioni dell’Ue, come Gran Bretagna e Francia, riconoscono lo stato di Palestina, la maggioranza di centrodestra nega qualsiasi opportunità di discussione su genocidio che lo stato di Israele sta perpetrando nei confronti di un’inerme popolazione civile, testimoniando, neanche troppo velatamente, sostegno al governo Netanyahu.
Avevamo chiesto di inserire, in apertura dei lavori del Consiglio comunale, un ordine del giorno urgente per affrontare, nella casa degli aquilani, quanto sta accadendo nella striscia di Gaza dopo il massiccio attacco di terra sferrato dai militari israeliano – e il conseguente esodo di centinaia di migliaia di persone dalla propria terra – e sostenere l’azione attuata dalla Global Sumud Flottilla, in viaggio per distribuire aiuti umanitari.
Ogni possibilità di dialogo è stata preclusa da questo centrodestra che ha respinto l’odg e, per bocca del consigliere Santella, ha giustificato la decisione con la necessità di posticipare la discussione in un’altra seduta dell’assise civica: per loro il documento, oltre a non essere urgente, deve essere approfondito.
Quale approfondimento occorre effettuare sul massacro di oltre 70mila persone e circa 20mila bambini? Cosa c’è di poco chiaro rispetto a ciò che le cronache, nazionali e internazionali, raccontano quotidianamente dalla Gaza?
Tutto ciò è vergognoso e, oltre a testimoniare l’appoggio di questo centrodestra allo stato di Israele, rappresenta l’ennesima occasione persa da parte di chi governa questa città che, oltre ad aver disertato la manifestazione di venerdì scorso all’Aquila – con centinaia di persone che, in maniera trasversale, sono scese per strada in città per testimoniare solidarietà con il popolo palestinese – si ostina a non voler affrontare la realtà e girarsi dall’altra parte di fronte a un massacro di civili senza precedenti da parte di un esercito.
Simona Giannangeli – L’Aquila Coraggiosa
Stefania Pezzopane – Partito Democratico

