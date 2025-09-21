Close Menu
Lettera al direttore: Jacopo Sabatini, orgoglio italiano nel cielo dell’acrobazia aerea

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

Ancora una volta, i cieli internazionali parlano italiano. Jacopo Sabatini, pilota di linea e pilota acrobatico originario di Ravenna, allenato dal noto istruttore Tomaso MARZETTI di Assofly- Ravenna, ha conquistato l’ottava posizione nella classifica generale dei Campionati Mondiali di Volo Acrobatico appena conclusi in Ungheria. Una competizione di altissimo livello, che ha visto la partecipazione di 32 piloti provenienti da tutto il mondo.

A soli 24 anni, Sabatini è il primo giovane italiano a entrare nella top ten Cat. INT, preceduto solo da sette fortissimi piloti romeni, noti per il loro dominio nella disciplina. Il suo risultato rappresenta un traguardo importantissimo per l’aviazione sportiva italiana, che negli ultimi anni sta crescendo grazie a nuove leve di talento, impegno e passione.

Jacopo non è solo un eccellente atleta dell’aria: è anche un simbolo di dedizione e costanza, capace di rappresentare l’Italia ai massimi livelli anche in una disciplina tecnica e spettacolare come il volo acrobatico.

Complimenti a Jacopo Sabatini per aver portato in alto il tricolore, ancora una volta, sopra le nuvole.
Alla competizione ha partecipato anche Pierluigi ZITO classificato 22esimo.

Gianfranco Requedaz

