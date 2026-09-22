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Politica Interna

Scuola: Cattaneo (FI) “Bene indicazione Valditara per affrontare e risolvere integrazione nelle classi

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - "Rafforzare con una norma di legge, quanto già previsto da una circolare che indica nel 30% il tetto massimo di alunni stranieri che non parlano la lingua italiana presenti nelle classi, è un fatto di buon senso e la giusta direzione per una buona integrazione che non alteri gli equilibri della didattica nelle classi". Dichiara in una nota il deputato Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia. "Bene quindi l'indicazione del ministro Valditara per affrontare e risolvere l'integrazione nelle classi coinvolgendo tutti, dalle scuole alle istituzioni regionali".

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