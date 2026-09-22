Bonelli: Meloni senza limiti, attacca Mattarella per difendere la sua propaganda

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - propaganda
«Giorgia Meloni ormai non ha più limiti. Per giustificare la sua propaganda
sul tetto agli studenti stranieri tira in ballo persino il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Meloni dovrebbe occuparsi dei veri problemi
della scuola pubblica italiana. Il problema non sono il burqa o gli
studenti stranieri. Il problema sono gli oltre 320 mila precari, gli
edifici scolastici fatiscenti e i tanti bambini e ragazzi con disabilità
che ancora non ricevono un'assistenza adeguata.
Su tutto questo il governo non dà risposte. Continua invece a usare la
scuola come terreno di propaganda e apre uno scontro istituzionale con il