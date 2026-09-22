(all.foto-video) MILANO INDOSSA LA KIPPA’, DE CORATO: «ESPRESSO MIA-FDI SOLIDARIETA’ IN UNA PIAZZA GREMITA CON SALA ANCORA UNA VOLTA ASSENTE»

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*
*(all.foto-video) MILANO INDOSSA LA KIPPA', DE CORATO: «ESPRESSO MIA-FDI
Presidente/amico Walker Meghnagi e di tutta la Comunità Ebraica milanese.
Dopo l'ultima (di una lunga serie) vergognosa e brutale aggressione in
anni, di cui l'aggressore è stato rimesso in libertà vergognosamente dopo
nemmeno 24 ore, si è raggiunta la punta dell'Iceberg ed era giusto scendere
di Fratelli d'Italia al popolo israeliano che vive nella città più
antisemita d'Italia. Il tutto sotto una squallida indifferenza del Sindaco
che con la sua assenza, ancora oggi, ha minimizzato questo gravissimo
problema. Alla Camera, in queste settimane, stiamo discutendo il Ddl
Antisemitismo, voluto fortemente da Fratelli d'Italia, e stiamo cercando di
inasprire le pene e punire severamente i responsabili dei gravissimi e
frequenti attacchi nei confronti degli ebrei».
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi *Riccardo De Corato.*
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dell'ex Sindaco Albertini e dell'ex Ministro Giovanardi. Sotto l'intervento