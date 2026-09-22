COMUNICATO STAMPA – Marche: Battistoni (FI), siamo forza di buongoverno del territorio

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
Marche: Battistoni (FI), siamo forza di buongoverno del territorio
"Forza Italia è sempre stata ed è il partito del 'fare', di una cultura di buongoverno da esprimere attraverso realizzazioni concrete. Lo dimostra la presenza del ministro Anna Maria Bernini, che ha raggiunto oggi le Marche per inaugurare altri due studentati. Qui ad Ascoli accogliamo l'ingresso dell'assessore Gianni Silvestri, che proviene da un'esperienza civica. Condivide i nostri valori e per questo vuole percorrere la sua strada con noi. E l'idea di partito che il nostro Segretario Antonio Tajani sta costruendo passo dopo passo: una casa dei moderati, aperta a chiunque senta i nostri ideali come propri. In Italia c'è un grande blocco sociale che rifiuta la polarizzazione e l'esasperazione. E anche nella quotidiana amministrazione del territorio chiede iniziative orientate sulle imprese, sulle famiglie, sul benessere delle comunità. Noi abbiamo la grande volontà di rappresentarlo". Lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa di Forza Italia ad Ascoli Piceno il deputato e segretario regionale azzurro delle Marche Francesco Battistoni