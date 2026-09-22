(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - "Più che una manifestazione di libertà, è una manifestazione di becera propaganda, costruita facendo credere che Tajani abbia detto cose che non ha mai pronunciato, come risulta chiaramente ascoltando il suo intervento integrale". Lo dichiara il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, commentando l'iniziativa delle senatrici in minigonna promossa da Raffaella Paita. "Tajani parlava di tradimenti, utilizzando una metafora per descrivere chi tradisce in politica – prosegue nevi -. E infatti, chi ha sollevato il caso? Il traditore seriale del Paese, Matteo Renzi, quello che è passato dal 40% al 2% e che aveva scommesso sulla scomparsa di Forza Italia, per poi dedicarsi a tournée internazionali anche per istituzioni ed enti legati a Paesi che negano i diritti delle donne. Quindi basta sceneggiate: gli italiani non sono stupidi".
Donne: Nevi, basta propaganda, da Tajani metafora per chi tradisce in politica
By RedazioneNessun commento1 Min Read