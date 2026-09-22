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Politica Interna

Istruzione: Ferrari (Pd), destra boccia soldi per scuole di periferia

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - "Mentre si inventa il problema dei bambini stranieri nelle classi, la destra boccia i finanziamenti per la continuità didattica delle scuole di montagna e delle aree interne". Così la deputata Pd del Trentino Alto Adige Sara Ferrari.

"Oggi – aggiunge l'esponente dem – in commissione alla Camera è stato bocciato un emendamento del Partito Democratico sulla cronica difficoltà di reclutamento e la rotazione continua del personale scolastico in tutti i comuni montani, insulari, periferici e interni, nei quali sia documentata una persistente difficoltà di reclutamento e permanenza di docenti, amministrativi e dirigenti della scuola. La legge Calderoli che ha ridefinito i comuni montani sulla base solo della pendenza e dell'altitudine, ha ignorato i bisogni socioeconomici di intere comunità periferiche".

"Chiedevamo – ha concluso Ferrari – che quegli sgravi fiscali, che il ministro ha riservato a pochi, fossero estesi a tutte quelle aree insulari, interne o periferie, nelle quali sia documentato un grave problema di turn over a spese della continuità didattica di alunni che davvero diventano cittadini di serie B, non perché abbiano compagni di cittadinanza non italiana, ma perché ogni anno iniziano la scuola senza insegnanti. La destra, che fa propaganda sulla pelle dei più piccoli, ha detto no a 50 mln di euro per garantire a tutte e tutti una scuola migliore".

Roma, 22 settembre 2026

(AGENPARL)
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