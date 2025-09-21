INNOVAZIONE: L’ASSESSORA MARIAELENA MOTZO ALLA TAPPA CAGLIARITANA DI INNOVATIONSHIP

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Cagliari, 21 settembre 2025
L’innovazione come motore di crescita e sviluppo per i territori: questo il tema al centro della tappa cagliaritana di InnovationShip, l’evento internazionale itinerante dedicato a start-up, imprese, università e amministrazioni pubbliche, approdato oggi nel porto di Cagliari.
Nato con l’obiettivo di connettere le esperienze innovative del Mediterraneo, InnovationShip è un percorso di otto giorni che tocca porti e città come Genova, Marsiglia, Barcellona, Ibiza e Cagliari, con workshop, pitch, tavole rotonde e momenti di networking tra i protagonisti del mondo digitale e tecnologico.
All’iniziativa è intervenuta l’Assessora agli Affari generali, Personale e Riforma con delega Innovazione e SicurezzaIT della Regione Sardegna Mariaelena Motzo che ha sottolineato il valore strategico per l’Isola di appuntamenti come questo.
« InnovationShip rappresenta un’occasione unica per mettere la Sardegna in rete con i grandi protagonisti dell’innovazione nel Mediterraneo. Per la Regione è fondamentale valorizzare le eccellenze locali, sostenere le start-up e favorire la collaborazione tra università, ricerca e impresa. La nostra sfida è costruire un ecosistema dell’innovazione che non sia confinato alle grandi città, ma che diventi patrimonio di tutti i territori».
«Questa Giunta ha messo al centro delle sue politiche l’innovazione e la transizione digitale – spiega l’Assessora – mettendo a punto progetti di grande impatto come: l’istituzione del servizio di facilitazione digitale, che ha consentito l’attivazione di apposite figure (facilitatori digitali) a sostegno delle fasce di cittadinanza più carenti nell’utilizzo degli strumenti informatici in grado di rendere accessibili i servizi on line che mettono a disposizione sia la pubblica amministrazione sia le aziende che erogano servizi essenziali. Un percorso virtuoso che ha visto l’attivazione di circa 100 punti di facilitazione attraverso le risorse del PNRR e che, grazie ad un ulteriore sostegno regionale, potrà essere esteso a tutti i circa 150 comuni che si sono già candidati. Un percorso che, chiaramente, vogliamo possa raggiungere in breve tempo tutte le comunità dei 377 comuni sardi. Di fondamentale importanza è stata la creazione di un sistema informativo denominato “giustizia digitale”, al fine di mettere in connessione i diversi attori che operano nell’ambito della giustizia minorile semplificando e ottimizzando le procedure di cura del minore sin dalla sua presa in carico con l’ingresso nelle comunità».
Le cronache evidenziano quanto cruciale sia ormai la sicurezza cibernetica in ogni aspetto della vita del cittadino, delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Un ausilio efficace in ambito di prevenzione e consapevolezza è offerto dall’avvio del programma denominato “Cyber2com”, che prevede la formazione in favore delle figure che operano negli enti locali, contribuendo così alla crescita della consapevolezza collettiva in materia di cybersicurezza.
