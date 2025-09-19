(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Giustizia, Greco (CNF): “Allarme Anm su pm come ‘super poliziotto’ è un cortocircuito”
Roma, 19 settembre 2025 – “Il rischio sollevato dall’Anm è particolarmente preoccupante perché proviene dagli stessi magistrati. Temono che il loro stesso corpo inquirente possa trasformarsi in una sorta di ‘super poliziotto’, con poteri eccessivi e potenzialmente fuori controllo. Un grande cortocircuito”.
Lo ha detto questa mattina Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, intervenendo a Radio Anch’io, la rubrica condotta da Giorgio Zanchini su Radio Rai1.
