I Diritti dei malati oncologici: 23 settembre presentazione libro illustrato “Le avventure di Orso e Pulcina” in memoria di Valentina Lunardi

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

Martedì 23 settembre 2025, alle ore 11.00 presso Palazzo di Montecitorio, nella prestigiosa Sala della Regina, avrà luogo l’incontro “I Diritti dei Malati Oncologici – Presentazione del libro illustrato Le avventure di Orso e Pulcina”, su iniziativa dell’Onorevole Valentina Barzotti in collaborazione con AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Un convegno in memoria di Valentina Lunardi, giovane logopedista pediatrica la cui testimonianza di vita continua a rappresentare un esempio di forza, sorriso e impegno civile. Un momento di confronto istituzionale, tecnico e umano per riflettere su cura, dignità, lavoro e qualità della vita delle persone.

Nel corso dell’evento sarà presentato il libro per bambini “Le avventure di Orso e Pulcina”, un’opera che non è solo memoria personale ma anche messaggio civile e politico: trasformare il dolore individuale in stimolo collettivo. Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e della comunità che ha accompagnato la vita di Valentina. Aprirà i lavori il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, seguiranno gli interventi dei familiari, degli amici e del Presidente Nazionale AIL, Giuseppe Toro. Successivamente un dibattito con alcuni esponenti politici, moderato da Massimo Maria Amorosini, Fortune Italia.

“Valentina era la regina dei sorrisi – sottolinea l’Onorevole Valentina Barzotti – e con il suo esempio ci insegna che anche di fronte alla sofferenza si può continuare a creare valore per sé e per gli altri. Il nostro compito, come istituzioni, è trasformare questo insegnamento in azioni concrete a sostegno dei pazienti oncologici e delle persone fragili.”

“La missione di AIL è sostenere la ricerca scientifica e assistere i pazienti e le loro famiglie – dichiara Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL – accompagnandoli in tutte le fasi della malattia, sostenendo con determinazione la difesa dei diritti dei paziento oncoematologici per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro i tumori del sangue e alla loro conoscenza.”

L’appuntamento del 23 settembre sarà dunque non solo un momento di ricordo ma anche un’occasione di riflessione e impegno collettivo affinché la sensibilità e la partecipazione possano diventare strumenti di azione concreta.

AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma da oltre 55 anni con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 17.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. È al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel percorso di cura.