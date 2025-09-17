Close Menu
INVITO STAMPA 23 SETTEMBRE – EVENTO FINALE PROGETTO COMMON GROUND

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Torino, 17 settembre 2025
INVITO STAMPA
EVENTO FINALE PROGETTO COMMON GROUND
Torino, 23 settembre 2025
Aula Magna dell’Università di Torino Cavallerizza reale
Il progetto “Common Ground” coinvolge 5 Regioni del nord Itali a, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli, Liguria e Veneto, che dal 2023 collaborano per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, attivando un sistema articolato in rete con diverse istituzioni pubbliche e private.
Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, giunge a conclusione il prossimo 30 settembre.
Per fare il punto sul lavoro svolto fino ad ora, sui risultati raggiunti e sulla diffusione del fenomeno nei diversi comparti, con un’attenzione particolare al territorio piemontese, è previsto un evento conclusivo che si terrà a Torino, il 23 settembre dalle ore 10,30 alle ore 14 presso l’Aula Magna dell’Università di Torino – Cavallerizza Reale, via Verdi 9.
Nel corso della mattinata interverranno gli operatori di progetto, i rappresentanti di Università di Torino e di IRES Piemonte, gli assessori delle Regioni partner che saranno coinvolti in una tavola rotonda conclusiva insieme ai dirigenti del Ministero del Lavoro ed del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Introdurrà l’incontro l’assessore alla Sic urezza e Polizia locale, Immigrazione della Regione Piemonte, Enrico Bussalino.
Gli organi di stampa sono invitati a partecipare
Alessandra Quaglia
Regione Piemonte
Ufficio Stampa Giunta regionale
piazza Piemonte 1,
10127 Torino
Piemonteinforma [ http://www.regione.piemonte.it/pinforma | http://www.regione.piemonte.it/pinforma ]

