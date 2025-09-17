CS – “VOCE E BATTERIA’’: FRANKIE HI NRG MC LIVE A GINOSA (TA)

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 “VOCE E BATTERIA’’: FRANKIE HI NRG MC LIVE A GINOSA (TA)
Fa tappa a Ginosa (TA) venerdì 19 settembre il tour “Voce e Batteria’’ del
rapper Frankie hi nrg mc, con Donato Stolfi.
La definizione più drastica e brutale di rap è “parlare ritmato”.
Partendo da questo assunto, il drastico rapper Frankie hi-nrg mc e il
brutale batterista Donato Stolfi si incontrano, per rendere plasticamente
la definizione.
Nasce così Voce e Batteria, la sintesi estrema per uno show vitale e
vitalizzante, in cui il repertorio di Frankie si veste di puro ritmo,
superando l’idea di concerto e diventando spettacolo e performance.
Uno spettacolo intenso e vibrante, completamente live, totalmente rap.
Potere alla parola, potere al rumore.
Il format “Voce e Batteria’’ è caratterizzato da un’esibizione minimalista
e asciutta, che riduce il rap alla sua essenza: la voce e una base ritmica
serrata creata dalla sola batteria, con l’uso di suoni sia acustici che
elettronici, per creare un’esperienza essenziale, potente e vibrante, come
ha spiegato lo stesso Frankie.
Ad aprire la serata, gli IFAD e Franco Molinari.
Start ore 21,00.
INGRESSO LIBERO
“Solo un rapper, ma di quelli d’una volta’’. Così ama presentarsi sui
social Frankie hi nrg mc, pseudonimo di Francesco Di Gesù. Rapper,
cantautore e compositore italiano, è considerato uno dei pionieri dell’hip
hop italiano. Attivo fin dagli anni ’90, è noto per brani di denuncia
sociale come “Fight da faida” e “Quelli che benpensano”, combinando rap con
influenze soul e funk. Ha scritto per altri artisti, collaborato con figure
internazionali come RZA, e si è distinto come fotografo e documentarista.
L’evento rientra nella programmazione della Settimana Europea della
Mobilità, a cui il Comune di Ginosa ha aderito. Si tratta della più
importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea
sui temi della mobilità urbana sostenibile.
