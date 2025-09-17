CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 *NAZIONALE*
AL NORD
Al mattino qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana, sereno
altrove. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sulle Alpi
occidentali, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata si
rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni.
AL CENTRO
Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In
serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza
prevalente di nuvolosità.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attese velature in
transito sulla Sardegna e qualche addensamento in più sulla Sicilia
orientale. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo
stabile ovunque.
Temperature minime in lieve calo; massime in rialzo al centro-nord, stabili
o in calo al sud.
