agenzia regionale 1133.25 FdL 25 Piemontese_accesso a voucher sportivi per i minori e a contributi per le trasferte di atleti disabili

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Piemontese, dalla prossima settimana accesso ai voucher sportivi per i minori e ai contributi per le trasferte di atleti disabili
La Regione Puglia mette in campo due strumenti per rafforzare il diritto allo sport e sostenere chi, tra famiglie e atleti, incontra maggiori difficoltà economiche.
Da lunedì 22 settembre prossimo si aprono i termini per le domande per l’avviso trasferte, rivolto ad atleti e squadre di persone con disabilità che hanno partecipato a competizioni nazionali, europee e mondiali fuori regione tra dicembre 2024 e agosto 2025. Sono previsti contributi fino a 2.500 euro per trasferte internazionali individuali e fino a 4.000 euro per squadre, a copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio e iscrizione.
“Chi porta la Puglia in giro per l’Italia e per il mondo – ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese – non deve sentirsi solo davanti a costi che rischiano di diventare proibitivi. Con questa misura riconosciamo il valore dei nostri atleti disabili e li aiutiamo a continuare a competere ai massimi livelli”.
Da giovedì 25 settembre, invece, sarà possibile presentare domanda per l’avviso voucher sportivi, che mette a disposizione 400.000 euro per sostenere l’attività fisica dei ragazzi pugliesi tra i 6 e i 18 anni non compiuti, appartenenti a famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, o 28.000 in caso di nuclei numerosi.
I contributi arrivano a un massimo di 400 euro per ciascun minore e potranno essere spesi nelle associazioni e società sportive dilettantistiche pugliesi riconosciute dal CONI o dal CIP, il Comitato Italiano Paralimpico.
“Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo o una piscina – ha aggiunto Piemontese – senza che le famiglie siano costrette a scegliere tra i bilanci domestici e il futuro sportivo dei propri figli. Lo sport è salute, socialità e crescita: nessuno deve esserne escluso”.
Le domande per entrambi gli avvisi andranno inoltrate esclusivamente online, tramite SPID, CIE o CNS, sulla piattaforma https://moduli.regione.puglia.it.
• per i contributi alle trasferte: dalle ore 12 del 22 settembre alle ore 12 del 13 ottobre 2025;
• per i voucher sportivi: dalle ore 12 del 25 settembre alle ore 12 del 16 ottobre 2025.
Tutti i dettagli e
la modulistica sarà disponibile nei prossimi giorni sul portale Puglia Sportiva: https://regione.puglia.it/web/puglia-sportiva.
