lunedì 15 Settembre 2025
Bonelli (AVS): “È il governo Meloni che non vuole una difesa comune, Europa spende più del 58% della Russia”

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Bonelli (AVS): “È il governo Meloni che non vuole una difesa comune, Europa
spende più del 58% della Russia”
«È responsabilità della destra italiana ed europea che non vuole una difesa
comune europea. L’Europa spende più del 58% in armi rispetto alla Russia,
quindi Crosetto oggi ha sancito il fallimento delle politiche del governo
Meloni.
Mentre la Spagna annulla un accordo da 700 milioni di euro con Israele,
l’Italia procede nella direzione opposta: il programma approvato ieri, con
un costo complessivo di 1,6 miliardi di euro, prevede anche la conversione
di due jet Gulfstream G550 in velivoli militari di spionaggio. Per farlo
l’Italia acquisterà tecnologia direttamente da Tel Aviv, attraverso la
società israeliana Elta Systems Ltd, parte del gruppo Israel Aerospace
Industries, controllata dal governo israeliano. A questo si aggiunge il
fatto che il nostro Paese continua a garantire cooperazione militare, dando
assistenza all’esercito israeliano: dal 7 ottobre ad oggi diciotto aerei
militari israeliani sono atterrati nelle basi italiane per ricevere
supporto.
Questo intreccio di affari e complicità è inaccettabile: mentre Israele
porta avanti un’azione di guerra e occupazione, l’Italia non solo tace ma
alimenta con i propri soldi e le proprie infrastrutture un massacro che
viola il diritto internazionale.»
Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce
di Europa Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

