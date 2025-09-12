comunicato Stampa visita Gen. D. Simonetta De Guz – Carabinieri Forestale

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”
Il Vice Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e Comandante del Comando Tutela Carabinieri Forestale e dei Parchi, Generale di Divisione Simonetta De Guz, visita i Reparti Carabinieri Forestale nelle Marche.
Ancona, 12 settembre 2025 –– Nella giornata odierna il primo Generale di Divisione donna dell’Arma dei Carabinieri, Simonetta De Guz, Vice Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e Comandante del Comando Tutela Carabinieri Forestale e dei Parchi ha fatto visita al Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”, al Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona e al Gruppo Carabinieri Forestale di Ascoli Piceno.
Il Generale di Divisione è stato accolto ad Ancona dal Col. Mauro Macino, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Marche”, ed ha incontrato i Comandanti dei diversi Reparti della linea Arma Forestale insieme ad una rappresentanza del personale.
Nel corso dell’incontro sono stati discussi i principali temi salienti dell’attività svolta dai Reparti, quali la tutela del territorio, la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio agroforestale nonché la conservazione delle risorse naturalistiche.
Il Comandante della Regione, nell’illustrare i dati dell’attività operativa, ha rimarcato l’importanza di svolgere in modo scrupoloso l’attività di prevenzione sul territorio al fine di contrastare gli illeciti ambientali che spesso causano danni irreversibili sul territorio: nel 2024 sono stati eseguiti 61.027 controlli, perseguiti 578 reati e accertati 2.026 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 1 milione e 220.237 euro.
Il Generale D. De Guz ha evidenziato l’importanza dei compiti svolti dai Carabinieri Forestali, presenti su tutto il territorio al servizio della collettività per garantire la tutela dell’ambiente, bene imprescindibile per la salute umana.
Alla fine dell’incontro ad Ancona, il Generale D. De Guz ha proseguito per Ascoli Piceno ove ha continuato la sua visita presso il Gruppo Carabinieri Forestale.
