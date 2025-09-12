Close Menu
Trending
venerdì 12 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Ambiente

comunicato Stampa visita Gen. D. Simonetta De Guz – Carabinieri Forestale

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”
* unisciformato
COMUNICATO STAMPA
Il Vice Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e Comandante del Comando Tutela Carabinieri Forestale e dei Parchi, Generale di Divisione Simonetta De Guz, visita i Reparti Carabinieri Forestale nelle Marche.
Ancona, 12 settembre 2025 –– Nella giornata odierna il primo Generale di Divisione donna dell’Arma dei Carabinieri, Simonetta De Guz, Vice Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e Comandante del Comando Tutela Carabinieri Forestale e dei Parchi ha fatto visita al Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”, al Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona e al Gruppo Carabinieri Forestale di Ascoli Piceno.
Il Generale di Divisione è stato accolto ad Ancona dal Col. Mauro Macino, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Marche”, ed ha incontrato i Comandanti dei diversi Reparti della linea Arma Forestale insieme ad una rappresentanza del personale.
Nel corso dell’incontro sono stati discussi i principali temi salienti dell’attività svolta dai Reparti, quali la tutela del territorio, la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio agroforestale nonché la conservazione delle risorse naturalistiche.
Il Comandante della Regione, nell’illustrare i dati dell’attività operativa, ha rimarcato l’importanza di svolgere in modo scrupoloso l’attività di prevenzione sul territorio al fine di contrastare gli illeciti ambientali che spesso causano danni irreversibili sul territorio: nel 2024 sono stati eseguiti 61.027 controlli, perseguiti 578 reati e accertati 2.026 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 1 milione e 220.237 euro.
Il Generale D. De Guz ha evidenziato l’importanza dei compiti svolti dai Carabinieri Forestali, presenti su tutto il territorio al servizio della collettività per garantire la tutela dell’ambiente, bene imprescindibile per la salute umana.
Alla fine dell’incontro ad Ancona, il Generale D. De Guz ha proseguito per Ascoli Piceno ove ha continuato la sua visita presso il Gruppo Carabinieri Forestale.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl