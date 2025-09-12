Close Menu
3° comunicato stampa del 12 settembre 2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
TRENTOLA DUCENTA (CE). FUGA SPERICOLATA IN AUTO: 32ENNE ARRESTATO DAI
CARABINIERI DOPO INSEGUIMENTO.
Pomeriggio movimentato quello di ieri a Trentola Ducenta, nel casertano,
dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 32enne,
originario dellEgitto e domiciliato a San Marcellino.
Luomo, già censurato, durante un normale servizio di controllo del
territorio non si è fermato allalt imposto dai militari, dandosi a una
pericolosa fuga a bordo dellautovettura in uso. Ne è nato un lungo
inseguimento per le strade cittadine, terminato a San Marcellino, in via
Alberobello, dove il fuggitivo ha abbandonato il veicolo per tentare di
dileguarsi a piedi tra le campagne circostanti.
I Carabinieri sono però riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione:
addosso gli è stato trovato un piccolo quantitativo di hashish. Ulteriori
verifiche hanno permesso di accertare che non era in possesso della patente
di guida e che lauto utilizzata era sprovvista di copertura assicurativa e
radiata dai pubblici registri.
Il mezzo è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale a una ditta
autorizzata, mentre larrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto
presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del
rito direttissimo disposto dallAutorità giudiziaria.
Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a
pubblico ufficiale, mancata copertura assicurativa, guida senza patente e
intestazione fittizia di veicolo.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl