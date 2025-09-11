Il presidente Trump e la first lady celebrano l’11 settembre con il solenne voto di non dimenticare ma

Oggi, nel 24° anniversario, il Presidente Donald J. Trump e la First Lady si sono riuniti solennemente al Pentagono per commemorare le 2.977 vite perse negli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Attraverso parole potenti e una cerimonia di deposizione di una corona di fiori , il Presidente Trump ha ricordato gli atti di straordinario eroismo che hanno caratterizzato quel giorno e rinnovato la sacra promessa dell’America di proteggere il suo popolo, sostenere i suoi valori e garantire che la luce della libertà duri per le generazioni a venire.
- “In quel giorno fatidico, mostri selvaggi attaccarono i simboli stessi della nostra civiltà. Eppure, qui in Virginia, a New York e nei cieli della Pennsylvania, gli americani non esitarono. Si alzarono in piedi e mostrarono al mondo che non cederemo mai, non ci piegheremo mai, non ci arrenderemo mai e la nostra grande bandiera americana non verrà mai meno.” ( Guarda )
- “Nel quarto di secolo trascorso da quegli atti di omicidio di massa, i familiari delle vittime dell’11 settembre hanno sentito il peso dei compleanni persi e delle camere da letto vuote, dei diari lasciati incompiuti e dei sogni non realizzati. A ogni membro che sente ancora un vuoto ogni giorno della propria vita, la First Lady e io ci uniamo a voi nel dolore e oggi, come un’unica nazione, rinnoviamo il nostro sacro voto di non dimenticare mai l’11 settembre 2001.” ( Guarda )
- Questa mattina, ricordiamo la luce dei migliori e più coraggiosi d’America e l’amore che hanno dimostrato nei loro ultimi istanti. In loro memoria, facciamo un impegno solenne e una nobile promessa: onoreremo – sempre – i nostri grandi eroi… Difenderemo la nazione che hanno servito, i valori che hanno sostenuto e la libertà per la quale sono morti. Sosterremo le nostre truppe, proteggeremo le nostre famiglie e preserveremo lo stile di vita americano per ogni generazione futura. Costruiremo più in alto, diventeremo più forti, combatteremo più duramente e voleremo più in alto. E insieme, andremo avanti come un solo popolo con un solo cuore, un solo destino, una sola bandiera e un solo glorioso destino sotto un solo Dio Onnipotente. ( Guarda )
- Il presidente Trump ha parlato degli atti di amore e devozione altruistici degli americani nei loro ultimi momenti: “In mezzo all’orrore di quella mattina, alcuni hanno usato i cellulari e le linee degli uffici per sussurrare le loro ultime parole a coloro che contavano di più: hanno sussurrato davvero”. ( Guarda )
- Il presidente Trump ha onorato la memoria del tenente colonnello dell’esercito americano Kip Taylor, un giovane padre ucciso nell’attacco al Pentagono e il cui figlio, Luke, è ora sottotenente dell’esercito americano: “Luke, la copia sputata di suo padre, dice che ogni volta che indossa l’uniforme, si sente legato a suo padre e al nostro Paese, ma era un padre che non ha mai conosciuto. Luke, i tuoi genitori sono insieme in paradiso e non potrebbero essere più orgogliosi dell’uomo che hanno generato”. ( Guarda )
- Il Presidente Trump ha raccontato l’eroismo del Sergente di Prima Classe dell’Esercito Steve Workman, che ha rischiato la propria vita per salvare altre persone al Pentagono: “ Dopo aver guidato centinaia di persone verso vie di fuga, Steve si è voltato e si è tuffato nell’inferno. Facendosi strada tra le macerie, si è imbattuto in un tenente della Marina gravemente ustionato, l’unico sopravvissuto del Navy Command Center. Il tenente ferito ha guardato nell’anima di Steve e gli ha detto: ‘Non lasciarmi morire’. Steve ha risposto: ‘Non lo farò. Ti ho preso. Tieni duro'”. ( Guarda )