Cs deleghe a due Consiglieri comunali

dal Sindaco deleghe a due Consiglieri comunali
A conclusione della
verifica politico-amministrativa, il Sindaco Gianfranco Palmisano, oltre a
ridefinire l’assetto della Giunta, ha conferito deleghe su materie specifiche a
due Consiglieri della maggioranza, Valentina
Lenoci (ITS Academy Mi.Ti. Moda) e Paolo Vinci (Rete Città Sane). Restano
confermate le deleghe conferite in precedenza ad altri Consiglieri.
Il Sindaco ha ritenuto
opportuno avvalersi delle competenze specifiche di alcuni Consiglieri per
favorire una maggiore partecipazione dei Consiglieri stessi alla vita
amministrativa. Svolgeranno attività propositiva su temi e problemi specifici
ai quali fa riferimento la delega e di collaborazione col Sindaco e con
l’Assessore al ramo.
L’esercizio
della delega non comporta alcun ulteriore compenso e oneri per il Comune.
