Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 11 Settembre 2025

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 *NAZIONALE*
AL NORD
Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia
sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno;
ancora qualche piovasco sui medesimi settori. In serata tempo nuovamente
stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO
Stabilità prevalente sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al
più poco nuvolosi sui rilievi. In serata e in nottata non sono previste
variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e qualche temporale
sulla Calabria Tirrenica. Ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio
tempo in graduale miglioramento salvo residui fenomeni su Puglia, Calabria
e Sicilia orientale. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli
sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento al
centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud.
http://Www.centrometeoitaliano.it
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl