CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 *NAZIONALE*
AL NORD
Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia
sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno;
ancora qualche piovasco sui medesimi settori. In serata tempo nuovamente
stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO
Stabilità prevalente sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al
più poco nuvolosi sui rilievi. In serata e in nottata non sono previste
variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e qualche temporale
sulla Calabria Tirrenica. Ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio
tempo in graduale miglioramento salvo residui fenomeni su Puglia, Calabria
e Sicilia orientale. In serata tempo in deciso miglioramento con cieli
sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento al
centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud.
