Veneto

Torna il ponte votivo di San Michele. Brugnaro: “Sarà aperto dal 30 ottobre al 6 novembre per celebrare il Giubileo della speranza”

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *TORNA IL PONTE VOTIVO DI SAN MICHELE. BRUGNARO: “SARÀ APERTO DAL
30 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE PER CELEBRARE IL GIUBILEO DELLA SPERANZA”* –
“Torna, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il ponte votivo che
collegherà le Fondamente Nove con l’ingresso monumentale del cimitero di
San Michele in Isola. Un’opera temporanea che consentirà, come nella
tradizione veneziana, di raggiungere a piedi il cimitero durante il periodo
delle celebrazioni”. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato
l’avvio dei lavori a inizio ottobre, per permettere l’apertura del
passaggio pedonale da giovedì 30 ottobre a giovedì 6 novembre 2025.
Il ponte, lungo oltre 400 metri e largo 15, sarà costituito da moduli
galleggianti analoghi a quelli utilizzati per il ponte votivo del Redentore,
per la Festa della Salute e per la VeniceMarathon. Sarà dotato di un varco
navigabile alto 3,5 metri e largo 10, per garantire il passaggio delle
imbarcazioni.
“Ripristinare il ponte votivo di San Michele – aggiunge Brugnaro – è un
gesto di sensibilità verso i nostri defunti e le loro famiglie. Nel 2019
abbiamo recuperato una tradizione abbandonata negli anni ‘50. Quest’anno
lo riproponiamo in occasione del Giubileo 2025 ‘Pellegrini di speranza’.
Offriamo così a cittadini e visitatori la possibilità di raggiungere il
cimitero a piedi, recuperando un legame con il passato e creando un momento
di comunità e raccoglimento. È un modo per dire che Venezia ricorda e onora
sempre chi l’ha preceduta”.
Il ponte votivo di San Michele rappresenta un servizio concreto e simbolico,
che accompagna il programma delle celebrazioni per la ricorrenza dei Defunti
e riafferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale per il decoro e
l’accessibilità dei luoghi di sepoltura.
Venezia, 9 settembre 2025
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl