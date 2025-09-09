MONOLOCALE CARINI Dal 12 al 21 settembre 2025 – Stagione Teatrale 2025 – 2026 Teatro Vascello

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 MONOLOCALE CARINI presso il coffee Plant del Teatro Vascello Piccole Storie,
Canzoni e Confessioni Il nostro Salotto apre il
12 Settembre
il divano aspetta Voi
ACQUISTA ON LINE https://www.vivaticket.com/it/ticket/monolocale-carini/277720 queste le date 12-13-16-17-18-19-20-21/9 2025 h 21
e sempre all’interno della rassegna THE OH FUCK MOMENT 14 settembre h 21 acquista on line per un massimo di 30 spettatori https://www.vivaticket.com/it/ticket/the-oh-fuck-moment/277722
info https://www.teatrovascello.it/2025/09/04/monolocale-carini-2025/
INFO SPETTACOLO
Teatro Vascello – Via Giacinto Carini, 78 – Roma? Dal 12 al 21 settembre 2025
?Inizio spettacoli: ore 21:00 Biglietto unico: €15 (comprensivo di consumazione)
Gentilissimi tutti è cominciata la campagna abbonamenti della STAGIONE TEATRALE 2025 – 2026 dell’atletico TEATRO VASCELLO https://www.teatrovascello.it/
dal 23 settembre 2025 al 24 maggio 2026 si alterneranno 29 spettacoli su uno dei palcoscenici d’Italia sempre più, amati dal pubblico. Un cartellone che è un viaggio tra ricerca e futuro, un avamposto di idee e linguaggi come sempre innovativo e visionario.
a questo LINK https://youtu.be/p6gyfWHP6kk potete guardare il video di presentazione della stagione 2025-2026 presentata da Manuela Kustermann
a questo LINK https://www.teatrovascello.it/stagione-teatrale-2025-2026/ potete contemplare la stagione completa 2025-2026
a questo link potete visionare il libretto della stagione https://www.teatrovascello.it/wp-content/uploads/2025/06/LIBRETTO2025_2026.pdf
gli abbonamenti ZEFIRO ed EOLO vi suggeriscono la traccia per partecipare ai principali spettacoli in stagione, ma non solo, con la card libera e la card love potete partecipare a tutti gli spettacoli
inoltre quest’anno abbiamo aggiunto due card tematiche
Card rassegna la nostra esistenza ** 4 spettacoli € 60 acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-la-nostra-esistenza/268839
Card Antologia Danco** 3 spettacoli € 45 acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-antologia-danco/268838
Vi informaimo che tutte le card sono valide fino al 24 maggio 2026, ultima replica dell’ultimo spettacolo in cartellone e sia le card che gli abbonamenti sono cedibili
Zefiro* (9 titoli € 135) acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-zefiro-9-spettacoli/268550
Eolo* (9 titoli € 135) acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-eolo-9-spettacoli/
Card libera (6 spettacoli a scelta su tutta la programmazione) € 108 acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-libera-6-spettacoli/268840
Card love (2 spettacoli a scelta su tutta la programmazione per 2 persone -4 ingressi) € 72
Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-love-2-spettacoli-per-2-persone-4-ingressi/268841
le card libere a 6 spettacoli e le card love sono valide fino al 24 maggio 2026, ultima replica dell’ultimo spettacolo in cartellone
Zefiro* (9 titoli € 135)
Antigone (Roberto Latini) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/antigone/
Amore (Pippo Delbono) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/amore/
Poveri Cristi (Ascanio Celestini) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/poveri-cristi/
4 5 6 (Mattia Torre) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/4-5-6-2026/
Orlando (Andrea De Rosa) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/orlando/
La Storia (Elsa Morante/Fausto Cabra) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/la-storia-2/
La sorella migliore (Filippo Gili/Vanessa Scalera) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/la-sorella-migliore/
Stanza con compositore… (Mario Martone/Lino Musella) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/stanza-con-compositore-donne-strumenti-musicali-ragazzo/
Casanova (Fabio Condemi/Alessandro Lombardi) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/casanova/
Eolo* (9 titoli € 135)
Frankenstein (Motus) https://www.teatrovascello.it/2025/06/06/frankenstein-a-love-story-frankenstein-a-history-of-hate/
Oltre (Fabiana Iacozzilli) https://www.teatrovascello.it/2025/06/06/oltre/
Metadietro (Rezza Mastrella) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/metadietro/
Wonder Woman (Antonio Latella) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/wonder-woman/
Misurare il salto delle rane (Carrozzeria Orfeo) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/misurare-il-salto-delle-rane/
Lettere a Bernini (Marco Martinelli) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/lettere-a-bernini/
Antologia Danco (Eleonora Danco) (solo uno spettacolo a scelta dell’antologia) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/antologia-danco/
Baccanti (Marcido Marcidoris) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/le-baccanti/
La vegetariana (Daria Deflorian) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/la-vegetariana-2026/
Card rassegna la nostra esistenza**
Microclima https://www.teatrovascello.it/2025/06/05/microclima/
A place of safety https://www.teatrovascello.it/2025/06/05/a-place-of-safety/
Vautours (Avvoltoi) https://www.teatrovascello.it/2025/06/05/vautours-avvoltoi/
Lunch with Sonia https://www.teatrovascello.it/2025/06/06/lunch-with-sonia/
Card Antologia Danco 3 spettacoli **
dEVERSIVO (22-23-24/4 h. 21) https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/antologia-danco/
SABBIA (25/4 h.19 e 26/4 ore 17)
INTRATTENIMENTO VIOLENTO (28-29-30/4 h.21)
acquista direttamente alla biglietteria
oppure acquista on line a questo link tutta la stagione https://www.vivaticket.com/it/search?q=teatro+vascello
ORARI spettacoli
dal lunedì al venerdì h.21
sabato h.19
domenica h.17
BIGLIETTERIA
intero € 25
over 65 € 20
cral e convenzioni € 18
studenti € 16
per qualsiasi ulteriore richiesta lo staff del teatro vascello resta a vostra disposizione
Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma
http://www.teatrovascello.it
SOSTENITORI DEL TEATRO VASCELLO https://www.teatrovascello.it/cinque-per-mille/
IL TUO 5 X 1000 FA LA DIFFERENZA!
Donaci il tuo 5×1000 con la prossima dichiarazione dei redditi
Coop. Sociale La Fabbrica dell’Attore E.T.S.
SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO
#Drammaturgia Contemporanea#Prosa #Danza #Musica #Circo #Concerti #FestivaL #Eventi #Laboratori
Come raggiungerci Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma.
con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro.
Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43/G, Roma;
Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si puo’ prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello
IL TEATRO VASCELLO SEGNALA
Lunedì 7 luglio alle 20, presso l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo
Largo di Villa Massimo, 1, 00161 Roma RM
Leonardo Manzan presenta un lavoro il cui titolo è già una dichiarazione: Uno spettacolo di Leonardo Manzan. Classe 1992, provocatore e ironico creatore di originali messe in scena con cui ha trasformato uno spettacolo in un videogioco a teatro, ha fatto incontrare la scrittura di Rostand con il rap, luci strobo e il dj set, “censurato” il palcoscenico innalzando un muro di dodici metri per separarlo dalla platea. Questa volta Manzan trasforma la facciata dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo in un museo d’arte contemporanea. In un vernissage-performance, accoglie il pubblico su un piedistallo, esponendosi come opera d’arte vivente. Ne nasce un cabaret di assurdità, paradossi e provocazioni narcisistiche, una parodia dell’autofiction che mette in discussione l’egemonia del mediocre e il culto di sé. L’artista sfida i cliché dell’arte contemporanea tentando un atto radicale: riaffermare l’eccezionalità dell’artista, negare la democrazia nell’arte invitando i creatori a riprendersi la scena, detronizzare il protagonista del teatro di oggi, il “perdente di talento”. Lo spettacolo contiene una scena di nudo integrale.
Info: https://www.semprepiufuori.it/2025/uno-spettacolo-di-leonardo-manzan/
Lunedì 14 luglio alle 21, all’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo,
Largo di Villa Massimo, 1, 00161 Roma RM
la compagnia lacasadargilla porta in scena L’amore del cuore, testo potente e spiazzante della drammaturga inglese Caryl Churchill, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. Il tema dell’attesa è raccontato attraverso una vicenda familiare frammentata, disseminata di episodi e incidenti mai del tutto connessi, ma attraversati da un’inquietudine comune. L’istituzione familiare, con la sua ordinaria crudeltà, viene letteralmente ‘gettata in scena’. La scrittura di Churchill, densa di invenzioni e trabocchetti, rompe la rappresentazione lineare e interroga il nostro bisogno di senso e verità. Un vaso di Pandora teatrale che ci mette di fronte a ciò che siamo, come individui e come collettività, nel nostro continuo rincorrere una verità sempre sfuggente.
Info: https://www.semprepiufuori.it/2025/lamore-del-cuore/
