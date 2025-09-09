INVITO CONFERENZA STAMPA 11 SETTEMBRE – GIORNATA DELLO SPORT DELLA CITTA’ DI TREVISO

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 PER LA GRADITA PARTECIPAZIONE
DELLA VOSTRA TESTATA
SI INFORMA CHE
*GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE*
alle ore 12.30
presso la
*SALA ARAZZI di CA’ SUGANA*
*MUNICIPIO DI TREVISO*
si terrà la conferenza stampa di presentazione della
*GIORNATA DELLO SPORT*
Della Città di Treviso
Intervengono:
*Alessandro Manera,* vicesindaco di Treviso
*Mario Sanson*, Delegato Provinciale CONI
*Davide Giorgi*, presidente CIP Veneto
Comune di Treviso
