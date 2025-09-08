Close Menu
SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «BENE ‘ZONE ROSSE’ IN FIERA. MANIACALE ATTENZIONE GOVERNO QUARTIERI PIU’ PERICOLOSI E PRESI D’ASSALTO DA CRIMINALITA’».

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «BENE ‘ZONE ROSSE’ IN FIERA. MANIACALE
ATTENZIONE GOVERNO QUARTIERI PIU’ PERICOLOSI E PRESI D’ASSALTO DA
CRIMINALITA’».*
Milano, 08 Settembre 2025 – «Leggo che il Prefetto Sgaraglia, da domani
fino a venerdì, ha istituito la “Zona rossa” nelle aree limitrofe al
quartiere fieristico di Rho. Questo è un altro importante e incisivo
segnale da parte del Governo dal punto di vista della Sicurezza nel Paese
soprattutto nei pressi del polo fieristico italiano più importante di
tutti. Le “Zone rosse” istituite dal Viminale, infatti, rappresentano un
segnale importante a tutela e protezione di cittadini e turisti,
soprattutto nelle zone più delicate dove si concentra un alto tasso di
delinquenza e criminalità e, le fiere, normalmente rappresentano uno dei
luoghi più a rischio».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato.*

