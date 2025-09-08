(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 08/09/2025
Consiglio | ore 10:05
Lavori Consiglio: da domani la sessione di settembre
Il plenum si riunisce dal 9 al 12 settembre. Mercoledì mattina la presentazione delle Relazioni annuali degli organismi di garanzia. All’ordine del giorno anche la relazione della commissione di convalida e la modifica del disegno di legge sulla democrazia diretta.
[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/morgen-beginnt-september-sitzungsfolge-250908)
