Close Menu
Trending
domenica 7 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Campania, Zinzi (Lega): Fico giocatore fuori ruolo, lontano da problemi reali. Parli di quando il RDC andava ai pregiudicati

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Campania, Zinzi (Lega): Fico giocatore fuori ruolo, lontano da problemi reali. Parli di quando il RDC andava ai pregiudicati
Roma, 7 set. – “Avevamo il forte sospetto che l’intesa su Fico candidato governatore in Campania fosse già partita in salita, viste le profonde divisioni nella sinistra con il Pd che dice una cosa e De Luca pronto a confermare l’esatto opposto. Ma le ultime dichiarazioni di Fico dimostrano che non ha idea di cosa dovrà affrontare e quali sono i problemi reali della nostra nostra regione. Per usare una metafora calcistica, è un giocatore fuori ruolo che vaga in mezzo al campo. Piuttosto parli di quando in Campania il reddito di cittadinanza andava ai pregiudicati, praticamente una mancia elettorale alla camorra. E adesso che questo Governo ha messo fine ad una tale vergogna, aiutando solo chi veramente aveva bisogno di un sostegno, cosa fa Fico? Ci viene a parlare di legalità, di codice etico e di liste pulite. Benvenuti alla sagra dell’ipocrisia targata 5S e compagni”.
Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della festa della Lega Basilicata in corso a Venosa, commentando le ultime dichiarazioni di Roberto Fico.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl