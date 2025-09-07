ATLETICA, CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E JUNIORES: A BASSANO DOMENICA DI SALTI D’ORO PER GORGOSALICE E GIUSTI | Comunicato Stampa

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 COMUNICATO STAMPA 90/25
ALLIEVI E JUNIORES, SALTI D’ORO PER
GORGOSALICE E GIUSTI
A Bassano, nella seconda giornata dei campionati regionali under 18 e under
20, brillano le allieve nei salti: 3.75 per l’astista veneziana e 6.06 per la
lunghista bellunese. La padovana Emma Veronese bissa il titolo vinto ieri nel
martello lanciando il disco a 43.04
regionali individuali under 18 e under 20. Oggi, a Bassano del Grappa (VI), nella
domenica che ha assegnato i restanti 34 titoli, applausi per due saltatrici della categoria
allieve: Sofia Gorgosalice (Coin Venezia) è salita a 3.75 nell’asta, realizzando il record
stagionale, mentre Lovely Giusti (Ana Atl. Feltre) è atterrata a 6.06 (+0.1) nel lungo,
sfiorando il primato personale (6.09). Un’altra allieva, Emma Veronese (Fiamme Oro),
ha concesso un bis di qualità: dopo essersi imposta sabato nel martello con 55.33, la
padovana ha primeggiato anche in una bella gara di disco con 43.04. Alle sue spalle,
conferma per Rachele Quintarelli (Cus Padova) con 39.51. Kalidjatou Bance (Atl.
Vicentina) ha dominato i 200 in 24”48 (+1.3). Tra gli juniores, 2.03 di Massimo
Magagna (Fiamme Oro) nell’alto. Oltre 800 gli atleti in pista nelle due giornate di gara,
organizzate dal Gruppo Atletico Bassano 1948.
RISULTATI. 2^ GIORNATA. UOMINI. JUNIORES. 200 (-1.5): 1. Sheron
Meegahatennage (Atl. VR Pindemonte) 22”67, 2. Valentino D’Andreta (Assindustria
Sport) 22”80, 3. Gabriele Fabbian (G.A. Bassano 1948) 22”83 (-0.1). 800: 1. Fabio Kleiss
(Atl. Mogliano) 2’02”13, 2. Tommaso De Rizzo (Atl. Schio) 2’02”89, 3. Tommaso Marchiori
(Silca Ultralite Vittorio Veneto) 2’02”98. 5000: 1. Andrea Bertoldo (Coin Venezia)
15’59”98, 2. Federico Zalloni (Atl. Ponzano) 16’02”67, 3. Yogesh Ferro (Assindustria
Sport) 16’07”15. 400 ostacoli: 1. Simone Scopel (Ana Atl. Feltre) 56”93. Alto: 1.
Massimo Magagna (Fiamme Oro Padova) 2.03, 2. Elia Dall’Antonia (ATL-Etica Impresa
Sociale) e Pierluigi Ellero (Fiamme Oro Padova) 1.70. Lungo: 1. Riccardo Bettin
(Trevisatletica) 6.50 (0.0), 2. Alberto Marzola (Con Venezia) 6.47 (-0.1), 3. Filippo
Papaccio (Coin Venezia) 6.34 (-0.6). Peso: 1. Alessandro Bongiovanni (Fondazione M.
Bentegodi) 13.47, 2. Andrea Lago (Atl. Vicentina) 12.62, 3. Joey Gottardello (Team
Treviso) 11.77. Martello: 1. Spartaco Cattapan (Coin Venezia 1949) 53.73, 2. Simone
Borillo (Vittorio Atletica) 51.66, 3. Riccardo Guarda (Team Treviso) 32.11.
ALLIEVI. 200 (+0.8): 1. Christian Bombana (Atl. Insieme Verona) 22”32, 2. Stefano
Milan (Cus Padova) 22”58, 3. Amin Pietro Cavion (Atl. Vicentina) 22”75. 800: 1.
Tommaso Da Riva (Vittorio Atletica) 1’57”92, 2. Nicola Busatto (Atl. Audace Noale)
1’58”49, 3. Alessandro Vitalino (Atl. Mogliano) 1’58”55. 3000: 1. Giovanni Grespi (Coin
Venezia) 9’04”38, 2. Filippo Pavarin (Assindustria Sport) 9’04”88, 3. Andrea Gonzo (Atl.
Vicentina) 9’07”44. 400 ostacoli: 1. Noè Poier (Atl. Vicentina) 54”47, 2. Gabriele
Faganello (ATL-Etica Impresa Sociale) 56”40, 3. Matteo Costantin (Atl. Biotekna) 1’03”14.
Alto: 1. Tommaso Chichi (Fondazione M. Bentegodi) 1.91, 2. Matteo Giovanni Lando
(Ass. Atl. Nevi) 1.88, 3. Tommaso Sepali (Atl. Vicentina) 1.88. Lungo: 1. Alvise Piazzi
(Fondazione M. Bentegodi) 6.60 (+0.6), 2. Marco Volpato (Team Treviso) 6.44 (+0.1), 3.
Guglielmo Caregnato (Atl. Pedemontana Veneta) 6.19 (-0.1). Peso: 1. Francesco Carletto
(Atl. San Bonifacio – Valdalpone) 15.96, 2. Leonardo Faresin (Atl. Vicentina) 15.43, 3.
Antonio Maria Fortuna (Atl. Vicentina) 15.09. Martello: 1. Mattia Polles (Team Treviso)
57.11, 2. Nicolò Lazzaretto (Atl. Vicentina) 53.81, 3. Davide Porcelli (Fiamme Oro Padova)
47.32. 4×400: 1. Lib. Sanp (Gallo, Canato, Pieretti, Calliman) 3’45”38.
DONNE. JUNIORES. 200 (+0.8): 1. Marisol Giusto (Atl. Mogliano) 25”21, 2. Sarah Fenti
(Athletic Club Firex Belluno) 26”82, 3. Chiara Pozzobon (Atl. Ponzano) 26”91 (+0.2).
800: 1. Rachele Peloso (Atl. Vicentina) 2’20”98, 2. Benedetta Zambon (Venezia Runners
Atl. Murano) 2’24”08, 3. Chiara Finco (Atl. Pedemontana Veneta) 2’24”68. 5000: 1.
Chiara Padoin (ATL-Etica Impresa Sociale) 18’55”54, 2. Denise Marinello (ATL-Etica
Impresa Sociale) 19’11”97, 3. Emma Bagata (Atl. Valpolicella) 21’36”24. 400 ostacoli:
1. Elena Crepaldi (Cus Padova) 1’07”29, 2. Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000) 1’12”76,
3. Matilde Fiamoi (Athletic Club Firex Belluno) 1h14’54”. Asta: 1. Vittoria Rasia (Lib.
Sanp) 3.20, 2. Sara Basso (ATL-Etica Impresa Sociale) 2.70. Lungo: 1. Rofiat Adetoro (Gs
La Piave 2000) 5.55 (-1.5), 2. Giada Dal Santo (Atl. Vicentina) 5.23 (-0.3), 3. Chiara Pavan
(Team Treviso) 5.01 (+1.0). Disco: 1. Valeria Zarpellon (Atl. Vicentina) 39.96, 2. Alessia
Boaretto (Assindustria Sport) 36.57, 3. Tamara Gotter (Atl. Vicentina) 35.24.
Giavellotto: 1. Amelie Vergerio (Atl. Lib. Sanp) 38.22, 2. Emma Geronutti (Assindustria
Sport) 36.90, 3. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 34.31.
ALLIEVE. 200 (+1.3): 1. Kalidjatou Bance (Atl. Vicentina) 24”48, 2. Micol Lazzarini
(Team Treviso) 24”98, 3. Arianna Dei Negri (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 25”40. 800:
1. Lavinia Bigolin (Atl. Vicentina) 2’17”86, 2. Arianna Cesca (Atl. Silca Conegliano)
2’19”26, 3. Alessia Smerghetto (Venezia Runners Atl. Murano) 2’21”77. 3000: 1.
Beatrice Vedovato (Atl. Mogliano) 10’17”78, 2. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno)
10’35”10, 3. Margherita Vedovato (Atl. Mogliano) 10’39”63. 400 ostacoli: 1. Rebecca
Pirana (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 1’08”26, 2. Emma Felice (Atl. Valpolicella)
1’09”42, 3. Noemi Sara Popa (Fondazione M. Bentegodi) 1’10”64. Asta: 1. Sofia
Gorgosalice (Coin Venezia) 3.75, 2. Elena Fabiani (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 3.40, 3.
Emma Tedesco (Team Treviso) 3.10. Lungo: 1. Lovely Giusti (Ana Atl. Feltre) 6.06
(+0.1), 2. Giorgia Zanon (Coin Venezia) 5.74 (+1.3), 3. Elisa Ghiraldo (Atl. Lib. Sanp) 5.45
(+1.1). Disco: 1. Emma Veronese (Fiamme Oro) 43.04, 2. Rachele Quintarelli (Cus
Padova) 39.51, 3. Beatrice Imboccioli (Atl. Vicentina) 33.86. Giavellotto: 1. Sofia
Polentes (Vittorio Atletica) 38.28, 2. Ludovica Smaniotto (Vittorio Atletica) 36.97, 3. Sofia
Zanon (Vis Abano) 35.81. 4×400: 1. Team Treviso (Bolzan, Dario, Dametto, Florian)
4’27”06.
1^ GIORNATA, MARCHI QUASI DA RECORD
RISULTATI
In allegato foto della 1^ giornata (credito Franchin/FIDAL Veneto)
FIDAL – COMITATO REGIONALE VENETO
Ufficio Stampa
Mauro Ferraro
Facebook: http://www.facebook.com/FidalVeneto
Instagram: @fidalveneto
(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 COMUNICATO STAMPA 90/25