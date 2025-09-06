Piacenza, Borchia (Lega), no a centro islamico di via Mascaretti, bene Zandonella: territori si difendano dall’islamizzazione forzata

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Piacenza, Borchia (Lega): “No al centro islamico di via Mascaretti, bene Zandonella: territori si difendano dall’islamizzazione forzata”
Piacenza, 6 set – “No ai centri islamici mascherati, bene azione di Zandonella: col lassismo si subisce quanto patito da troppi Paesi europei.
Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, esprime ferma contrarietà alla gestione del centro islamico di via Mascaretti a Piacenza, denunciando le irregolarità nell’utilizzo dell’immobile che, come emerso da numerose segnalazioni, viene impiegato come luogo di culto in violazione delle normative urbanistiche vigenti.
