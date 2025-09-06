Close Menu
IL MICROCITEMICO SI UNISCE al BROTZU PER OFFRIRE CURE PEDIATRICHE DI ECCELLENZA. L’ASSESSORE BARTOLAZZI: “PRIMO TASSELLO VERSO L’OSPEDALE DEI BAMBINI”

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 il microcitemico SI UNISCE al BROTZU PER OFFRIRE CURE PEDIATRICHE DI ECCELLENZA. L’ASSESSORE BARTOLAZZI: “ Poniamo il primo tassello funzionale di quello che sarà l’Ospedale dei Bambini”
C agliari, 06 settembre 2025
L’ARNAS “Giuseppe Brotzu” e la ASL 8 di Cagliari con l’ospedale “Antonio Cao” uniscono le forze per offrire cure sempre più complete e vicine alle famiglie. Con due distinte delibere emesse ieri dalle aziende interessate, si avvia infatti il percorso di scorporo e incorporazione del microcitemico con le sue strutture pediatriche all’interno dell’Azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione, Brotzu.
Un’unione prevista dalla Legge Regionale di riorganizzazione del sistema sanitario, che nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare l’assistenza dedicata ai bambini e garantire alle famiglie servizi sempre più completi e qualificati. Grazie a questa integrazione, infatti, i piccoli pazienti e le loro famiglie potranno contare su cure pediatriche specialistiche e coordinate, perché gestite in un’unica Azienda in cui saranno presenti tutti i percorsi di cura semplificati e più sicuri.
“Poniamo il primo tassello funzionale di quello che sarà l’Ospedale dei Bambini”, afferma l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi. “Si tratta – continua – di un passaggio fondamentale in attesa di poter concentrare tutte le funzioni pediatriche in una struttura unica e pienamente operativa. Questo percorso è il primo passo verso la realizzazione di un centro di eccellenza che integrerà assistenza e ricerca. La prospettiva è quella di attivare anche il progetto IRCCS e sviluppare la ricerca traslazionale, con particolare attenzione alle malattie rare e alla genetica, ambiti che renderanno l’Ospedale dei Bambini un punto di riferimento per l’intera Sardegna”.
“La salute dei bambini e il sostegno alle famiglie sono la nostra priorità – afferma il Commissario dell’ARNAS Brotzu, Maurizio Marcias – con l’avvio del progetto che porterà, a breve, all’ingresso dell’ospedale microcitemico Cao nella famiglia Brotzu, rafforziamo un polo sanitario di eccellenza per tutta la comunità”.
“Viene istituito un gruppo tecnico paritetico che dovrà definire gli aspetti patrimoniali e quelli relativi al transito di personale verso il Brotzu”, spiega il commissario della Asl 8 Aldo Atzori: “Un passaggio squisitamente tecnico che aprirà la strada verso il miglioramento dell’offerta di salute nel campo pediatrico da un lato e dall’altro definisce con chiarezza la vocazione territoriale della Asl 8, attraverso la caratterizzazione dei propri presidi e verso la costruzione della rete ospedale-territorio”
“Il percorso sarà graduale con la massima attenzione alla continuità dei servizi, alla valorizzazione dei professionisti sanitari e al benessere di piccoli pazienti”, spiegano ancora i due commissari. L’ARNAS G. Brotzu e l’ASL di Cagliari confermano così il proprio impegno a costruire con i fatti una sanità pediatrica moderna, vicina e di qualità.

Ufficio Stampa Regione Sardegna

