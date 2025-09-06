(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *CACCIA, DUE ORDINANZE DEL SINDACO BRUGNARO: DIVIETO PER TUTTA LA
STAGIONE IN ALCUNE ZONE TRA MESTRE, FAVARO E CAMPALTO. IL 7, 10, 13
E 14 SETTEMBRE LO STOP NELL’AREA “SACCA SAN MATTIA” A MURANO* ——-
Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ai sensi dell’articolo 54 del TUEL,
data preventiva comunicazione alla Prefettura, ha firmato un’ordinanza con la
quale ha vietato, per tutta la stagione, l’esercizio dell’attività
venatoria, nonché l’addestramento e allenamento dei cani da caccia,
nell’area tra Mestre zona Taliercio, Campalto e Favaro, ricompresa tra la
S.R 14 Via Martiri della Libertà, Via San Donà e Via Gobbi, come meglio
identificata nell’allegata planimetria.
Il provvedimento, che reitera quello dell’anno precedente, si è reso
necessario anche in seguito alle segnalazioni pervenute dai cittadini in
ordine ad episodi di attività venatoria che si erano svolti in quella zona,
caratterizzata dalla presenza di nuclei abitati, pubblici esercizi, attività
di culto, strade, sentieri e insediamenti produttivi. Il divieto sarà
efficace dal 7 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.
Con altro provvedimento, preso atto che l’area denominata “Sacca San
Mattia” dell’isola di Murano risulta essere una delle poche aree esterne
alla zona ZPS e che per tale motivo la concentrazione di cacciatori in tale
zona risulterebbe essere troppo elevata, il sindaco ha vietato l’esercizio
dell’attività venatoria nell’intero territorio dell’isola di Murano
compresa l’area denominata Sacca San Mattia, nelle seguenti date: 7, 10, 13
e 14 settembre 2025, giorni di pre-apertura della caccia alla fauna selvatica
Si tratta di provvedimenti a garanzia sia dei cittadini, ma anche della
stessa attività venatoria.
Venezia, 6 settembre 2025
