(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 05/09/2025
Consiglio | ore 10:38
Oggi la prima seduta del Consiglio dei Comuni
Il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler ha sottolineato, inaugurando la seduta guidata dal neopresidente Oberstaller, l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli politici.
