venerdì 5 Settembre 2025
Toscana

Borgo a Mozzano, Mercanti (Pd): “Bandiera della Palestina esposta dai cittadini è segno di speranza”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

Borgo a Mozzano, Mercanti (Pd): "Bandiera della Palestina esposta dai cittadini è segno di speranza"
La consigliera regionale e presidente dell’Assemblea del Pd toscano sulla bandiera srotolata dal Ponte del Diavolo: “Credere più nei ponti che nei muri è un bellissimo messaggio”
“La mobilitazione spontanea di Borgo a Mozzano per la pace a Gaza è davvero segno di speranza”.
A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale eletta nella provincia di Lucca e presidente dell’Assemblea del Pd toscano,
commentando l’iniziativa di alcuni cittadini che hanno srotolato una grande bandiera della Palestina dal Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano per esprimere solidarietà alla Global Sumud Flotilla e sostegno al popolo palestinese.
“Il fatto che un simbolo dei nostri territori, il Ponte del Diavolo, sia stato scelto per un gesto così forte – spiega Mercanti – significa che dalle comunità locali può arrivare un messaggio chiaro e universale: la pace è l’unica strada possibile”.
“Credere più nei ponti che nei muri – continua Mercanti – è un richiamo che ci riguarda tutti, soprattutto in un momento drammatico come questo. I cittadini di Borgo a Mozzano hanno ricordato a ciascuno di noi che esiste un modo diverso di stare insieme, fondato sul dialogo e sull’umanità”.
“Il nostro cuore deve stare vicino a chi porta aiuti umanitari e rischia la vita per difendere i diritti fondamentali, come la Global Sumud Flotilla – conclude la consigliera regionale e presidente dell’assemblea toscana del Pd –. La società civile, con gesti come questo, ci chiede di non girarci dall’altra parte e di tenere alta l’attenzione su Gaza e sulla necessità di fermare la guerra”.

