Regata di Burano, la rivincita della Storica chiude la stagione remiera

Remi in acqua, equipaggi pronti alla sfida e la laguna di Burano teatro dell'ultimo confronto della stagione remiera veneziana. Si è disputata nella giornata odierna, domenica 20 settembre, la tradizionale Regata di Burano, da sempre considerata la rivincita della Regata Storica. Un pomeriggio di gare che ha visto giovani promesse e vogatori esperti tornare a misurarsi a colpi di remo, regalando al pubblico nuove sfide tra agonismo, passione e tradizione.

Ad aprire il programma sono state le Schie su mascarete a due remi, seguite dalle Maciarele Junior e Senior, impegnate sulla stessa tipologia di imbarcazione. Spazio poi alle Giovanissime su mascarete e ai Giovanissimi su pupparini a due remi, prima della competizione femminile sui pupparini e dell'attesa sfida conclusiva degli Uomini su gondole a due remi, che ha visto confrontarsi nove equipaggi.

Al termine di ciascuna gara, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, ha premiato gli equipaggi, congratulandosi con gli atleti per i risultati raggiunti.

"Una regata straordinaria, ricca di colpi di scena e combattuta fino all'ultimo tra diciotto regatanti – ha dichiarato Giusto – Si chiude una grande stagione remiera, segnata da un importante ricambio generazionale, con tanti giovani che si stanno affermando nelle diverse categorie. A nome dell'Amministrazione comunale ringrazio l'Ufficio Regate, i collaboratori, i giudici arbitri, la Commissione tecnica e la nuova Associazione Regatanti per l'impegno e lo spirito di collaborazione. Guardiamo al 2027 con entusiasmo, pronti a rendere ancora più grande la nostra tradizione remiera. Viva Venezia, viva San Marco".

Nella gara delle Schie, il successo è andato a Mattia Diana e Giacomo Busato della Canottieri Querini, che hanno preceduto Riccardo e Francesco Dei Grandi della Voga Veneta Mestre. Sul terzo gradino del podio Matteo Rosteghin e Felipe Javier Melero Pinzan della Canottieri Giudecca, quarti Simone Tagliapietra ed Enzo Alessandro della Remiera Sant'Erasmo, quinte Nina Miani e Aurora Giusto degli Artigiani Venezia.

Tra le Maciarele Junior si sono imposti Emilio Smerghetto e Simone Scarpi Rui della Canottieri Treporti, davanti ad Aurora Valeri e Giuditta Memo della Vogaepara Burano. Terza posizione per Giovanni Senigaglia e Virginia Costantini, della stessa società, quarti Samuele D'Este e Zeno Bortoluzzi, sempre della Vogaepara Burano. Quinti Karol Ciccarelli e Sebastiano Vadalà della Canottieri Querini, seste Emma Memo e Marisol Ludena della Vogaepara Burano, settimi Giacomo Boux e Lucio Eugenio Rizzo della Remiera Murano, ottave Iole Signoretto e Alice Costantini della Vogaepara Burano, noni Brando Vidal e Damiano Cerullo della Canottieri Querini e decimi Sebastiano Memo e Stephan Sartori, anch'essi della Canottieri Querini.

Nella categoria delle Maciarele Senior, vittoria per Ian Spinazzi e Demetrio Sartori della Canottieri Querini, seguiti da Jacopo Campagnaro e David Lazzari della Remiera Cavallino/Remiera Jesolo. Terzo posto per Davide e Michele Gatto della Canottieri Mestre, quarti Edoardo Pagliaro e Nicolò Seno della Canottieri Querini, quinti Leonardo Capo e Lisa Ballarin della Voga Veneta Lido.

Tra le Giovanissime a conquistare il primo posto sono state Teresa e Angela Pinzan sulla mascareta verde, davanti ad Alice Sarto e Giulia Spolaor sulla celeste. Terza posizione per Gaia Baldin e Viola Bortolan sulla viola, quarte Gaia e Giulia D'Este sulla marron, quinte Alessia Spolaor e Lucia Rosteghin sulla rossa, seste Irene e Sofia Penzo sulla rosa.

Nella gara dei Giovanissimi primo posto per Nicolò Padoan e Andrea Giovanni Rendine sul pupparino celeste, davanti a Thomas De Pieri e Riccardo Vorano sul marron. Terzi Nicolò Scarpa e Filippo Lorenzoni sul rosa, quarti Diego Castelli e Jacopo Pierantozzi sul verde, quinti Gabriele Rosan e Nicolò Bonacin sull'arancio, sesti Mattia Furian e Alvise Favaretto sul canarin, settimi Alberto Costantin e Sebastiano Michielan sul viola, ottavi Michele Boux e Jacopo Canal sul rosso e noni Andrea Costantin e Gabriele Gottardo sul bianco.

Nella competizione delle donne su pupparini a due remi, a tagliare per prime il traguardo sono state Rachele Odessa e Giulia Tagliapietra sul pupparino arancio, che hanno preceduto Elena Almansi e Lisa Bacciolo sul rosa. Terzo posto per Silvia Bon e Debora Scarpa sul bianco, quarte Luisella Schiavon e Lara Vignotto sul verde, quinte Francesca Costantini ed Eva Allegretto sul viola, seste Giuseppina Busetto e Alban Angelica Villegas sul marron, settime Nausicaa Cimarosto e Anna Mao sul canarin, ottave Alessia Bevilacqua e Romina Catanzaro sul rosso e none Veronica Nardin e Sanja Smerghetto sul celeste.

A chiudere il programma, l'attesa regata degli uomini su gondole a due remi, che ha visto trionfare Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio sull'arancio, davanti a Ivo Redolfi Tezzat e Tobia Barina Silvestri sul marron. Terzo posto per Simone Costantini e Gabriele Lazzarini sul celeste, quarti Jacopo Tagliapietra e Jacopo Colombi sul rosa, quinti Filippo Zennaro e Maurizio Rossi sul viola, sesti Andrea Bertoldini e Mattia Colombi sul bianco, settimi Cristiano Crea Vianello e Raffaele Barbieri sul rosso, ottavi Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin sul canarin e noni Giacomo Marangon e Federico Busetto sul verde.

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Venezia, 20 settembre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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