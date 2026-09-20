AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2026 - AULA
📌 15 Discussione generale ddl Riforma professione commercialista ed esperto contabile
COMMISSIONI
📌11_Affari costituzionali_Legge elettorale, seguito esame e audizioni (11: Michele Ainis, Università Roma Tre, Gaetano Azzariti, Università Roma “Sapienza”, e Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di legge elettorale; 12: Giuseppe Benedetto, Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Pertici, Università di Pisa, e Francesco Clementi, Università Roma “Sapienza”)
EVENTI
📌 9 – Sala del Mappamondo – Povertà educativa e formazione del capitale umano.
📌 9.40 – Sala del Refettorio – Le demenze: prevenzione, diagnosi, possibili decorsi e cure. Il supporto ai caregivers ed i servizi sul territorio. Associazione SOS Alzheimer Onlus
📌 15 – Sala Matteotti – Sandboxing e sperimentazione dell’intelligenza artificiale nel processo civile. Videomessaggio del Questore Trancassini. Diretta webtv
📌 17 – Sala del Refettorio – Giovanni Amendola: il valore della libertà.
CONFERENZE
📌 16 – Mauro Del Barba. Auto-distruzione. Crisi e trasformazione dell’industria dell’automobile.