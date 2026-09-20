Mattarella: Serracchiani-Rojc, presenza onora Pordenone e cultura

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2026 - "L'accoglienza affettuosa dei pordenonesi esprime la gratitudine per il
presidente Mattarella che ancora una volta onora e riconosce le eccellenze
del Friuli Venezia Giulia. Importantissima la solidarietà espressa ai
lavoratori della Electrolux in lotta. La sua presenza a Pordenone premia in
primo luogo una città che è cresciuta con il lavoro fino a diventare con
Pordenonelegge laboratorio culturale d'Italia. Tutto questo è stato
possibile perché le basi sono state gettate da generazioni operose, aperte
la comunità affinché prosegua nella sua missione di crescita, di libertà e
di dialogo". È il pensiero delle parlamentari del Pd Debora Serracchiani è
Tatjana Rojc oggi a Pordenone alla chiusura di Pordenonelegge.
(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2026 - "L'accoglienza affettuosa dei pordenonesi esprime la gratitudine per il