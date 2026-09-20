MILITARI IN ARABIA SAUDITA, BARBERA (PRC): “GOVERNO COMPLICE CI TRASCINA IN GUERRA, VIOLATO ARTICOLO 11

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2026 - GUERRA, VIOLATO ARTICOLO 11"
"L'attacco alla base di Ta'if con il danneggiamento dell'Eurofighter
italiano e il monito degli Houthi sulla presenza dei nostri aerei in
territorio saudita dimostrano che l'Italia è trascinata in un conflitto che
non ci appartiene". Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale
di Rifondazione Comunista.
"Le rassicurazioni del ministro Crosetto su Bab el-Mandeb sono smentite dai
fatti: il Governo espone i militari a rischi altissimi in una grave
eversione dell'articolo 11 della Costituzione", prosegue Barbera.
"È necessaria un'immediata e incondizionata cessazione di ogni missione e
l'immediato rientro di tutti i militari italiani presenti in Arabia Saudita
e nel Medio Oriente. Non si può, alla luce di quanto sopra esposto,
tollerare oltre questa linea di subalternità strategica agli Stati Uniti
che ci rende complici di operazioni belliche esterne. Il Parlamento venga
subito informato e si metta fine a questa folle avventura militare prima
che sia troppo tardi" conclude l'esponente di PRC.
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