CONAF – RIFORMARE GLI ORDINI PER UNA PROFESSIONE CHE CURA IL TERRITORIO ED IL FUTURO

FUTURO*
“*Le sfide attuali, dai cambiamenti climatici alla sostenibilità, dal
dissesto idrogeologico all’innovazione agronomica e forestale, impongono
una visione nuova del sistema ordinistico, oggi ancorato a modalità del
passato, occorre un ripensamento profondo degli Ordini in chiave moderna e
lungimirante*.” Con queste parole il Presidente del CONAF, *Mauro Uniformi*
introduce un tema cruciale per il futuro dell’ordinamento professionale.
“*Serve una riforma che dia slancio alla funzione pubblica e valorizzi il
ruolo sociale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Una riforma che
conduca a un sistema ordinistico più semplice, trasparente, snello e
inclusivo, più vicino al territorio e che rappresenti un’opportunità per
l’intera collettività, oltre che per chi è iscritto*.” – chiarisce
Presidente del CONAF, *Mauro Uniformi* – “*Avviare questa trasformazione
significherebbe, innanzitutto, rafforzare la tutela dei cittadini,
migliorando ulteriormente la qualità delle consulenze professionali e
garantendo sempre maggiore incisività in contesti decisivi come la
pianificazione territoriale e paesaggistica, la prevenzione del dissesto,
la gestione sostenibile delle risorse naturali, la cura del verde urbano e
la transizione ecologica. Una trasformazione del sistema ordinistico così
immaginata consentirebbe, quindi, di rispondere con concretezza alle
evoluzioni del mondo del lavoro, della formazione e della tecnologia, che
stanno profondamente trasformando il nostro ambito professionale*.”
Il CONAF è pronto ad offrire idee, progetti, competenze e passione per
supportare questo percorso, consapevole che siamo chiamati a difendere un
patrimonio agricolo e forestale in cui sostenibilità economica, ambientale
e sociale si fondono inestricabilmente.
Roma, 4 settembre 2025
