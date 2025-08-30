(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *RINNOVATA LA CONCESSIONE DI SPAZI A CA’ FOSCARI E IUAV PER
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI* ——————————————–
La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore al
Patrimonio Paola Mar, ha approvato anche per l’anno accademico 2024/2025 la
concessione di spazi di proprietà comunale all’Università Ca’ Foscari e
allo Iuav di Venezia, per lo svolgimento di attività istituzionali.
L’utilizzo riguarda in particolare alcune sale del cinema Rossini, con
concessione temporanea e a titolo gratuito, prevedendo unicamente il rimborso
delle spese relative alle utenze.
“Proseguiamo una collaborazione consolidata – dichiara l’assessore Mar –
mettendo a disposizione delle due università spazi di qualità nel cuore
della città. È un modo concreto per sostenere l’attività accademica e
favorire la sinergia tra istituzioni, studenti e comunità, valorizzando al
tempo stesso il patrimonio comunale e rafforzando il ruolo di Venezia come
città universitaria e centro di cultura”.
“L’accordo con il Comune di Venezia è uno strumento importante che ci
consente di dare continuità allo svolgimento delle lezioni dei nostri corsi
di laurea, nell’attesa di aprire i nuovi spazi di Ca’ Foscari in città, a
cominciare dalla Tesa 4 a San Basilio, dove entro dicembre saranno
disponibili 1100 posti aula – commenta la rettrice Tiziana Lippiello – La
convenzione, per la quale ringrazio molto il Comune, è un bell’esempio di
collaborazione fra istituzioni e di sostegno alla comunità universitaria”.
Venezia, 30 agosto 2025
