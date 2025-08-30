(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *L’ASSESSORE MAR ALLA SERATA DI APERTURA DELL’EDIZIONE 2025 DEL
CIANI LIVE AID* —————————————————–
Musica e solidarietà hanno scandito la serata di apertura di ieri
dell’edizione 2025 del Ciani Live, in programma fino a domenica 31 agosto
nell’area degli impianti sportivi di via Castellana, a Zelarino. Una tre
giorni di festa, in omaggio e in ricordo di Gianluca “Ciani” Pistolato,
il batterista mancato nel 2019 a soli 44 anni a causa di un tumore. Anche
quest’anno, a ridosso della data del suo compleanno, gli amici storici hanno
riproposto l’evento benefico che ha come obiettivo raccogliere fondi per
l’associazione Avapo e per lo Iov, l’Istituto Oncologivo Veneto, entrambe
a servizio dei malati di cancro. Presenti quest’anno, con altrettanti stand,
sei associazioni “amiche del Ciani live”, che spiegano la loro attività:
l’Aipd (Associazione Italiana Persone Down), la “Casa di Anna”,
Trifoglio Rosa, le squadre inclusive di Padova Millenium Basket, e Black
Lions e infine la Reyer.
All’appuntamento è intervenuto l’assessore alla Promozione del territorio,
Paola Mar.
“Anno dopo anno il Ciani Live continua a unire la nostra comunità in un
abbraccio di musica e solidarietà – ha detto l’assessore Mar ringraziando
l’associazione Ciani 4Ever, gli organizzatori e i volontari – La
manifestazione rappresenta un momento di ricordo e di celebrazione della
passione per la musica di Gianluca ‘Ciani’ Pistolato, fungendo da simbolo
della forza e della coesione del nostro territorio. Il mio augurio quindi è
che questi giorni possiate portare più persone possibili a questa festa per
stare insieme, sentirsi comunità, aiutare chi soffre”.
L’assessore Mar, confermando che l’evento è diventato “un pilastro del
nostro calendario comunale”, ha sottolineato l’entusiasmo e la dedizione dei
giovani volontari, che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo e le
loro energie per portare avanti questo progetto con amore e
professionalità. “È un’iniziativa che incarna perfettamente lo spirito
del Ciani Live Aid: trasformare il ricordo in azioni concrete che migliorano
la vita degli altri”, ha poi concluso l’assessore Mar.
Davvero ricco, e variegato, il programma delle tre serate, tutte a ingresso
libero, che si aprono ogni volta alle 19 con il Dj Set e proseguono, dopo la
cena, con due spettacoli. Sul palco alcune tra le migliori formazioni
“tribute” attuali, che propongono la musica di grandi gruppi
internazionali, come gli U2 o gli Oasis, e quella di alcuni dei nostri
maggiori artisti, come i Pooh, Ligabue, Zucchero, Annalisa, i Pitura.
Il programma completo dell’evento è consultabile sui canali social della
manifestazione e sul sito: www.cianiliveaid.com https://cianiliveaid.com/.
Venezia, 30 agosto 2025
