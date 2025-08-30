(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 COMUNICATO STAMPA
CONTINUA L'AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE, PER RENDERLA SEMPRE
PIÙ SICURA E INTERCONNESSA. VIA LIBERA DALLA GIUNTA A DUE NUOVI
TRATTI
La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha licenziato su proposta
dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, la delibera di
Consiglio “Permeabilità ciclabile su due tratti mancanti della rete
ciclabile: via Buozzi e via Capodistria”, che ratifica la determinazione
motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi per
l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con
contestuale approvazione della variante al Piano degli Interventi n. 115, di
presa d’atto di non pervenute osservazioni, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
La proposta di delibera sarà esaminata nelle prossime settimane dalle
commissioni competenti, per poi approdare in Consiglio comunale.
Il progetto riguarda il completamento di due tratti ciclopedonali mancanti
nella rete esistente. In via Buozzi, l’intervento consiste nel raccordo di
circa 20 metri tra il percorso proveniente dal Parco Albanese e la
piattaforma di attraversamento pedonale di via Buozzi, passando per l’area
verde adiacente a via Vallenari. In via Capodistria, il nuovo tratto
collegherà il percorso esistente da via Istria alle aree verdi che conducono
al Forte Gazzera, fino a via Capodistria in prossimità dell’accesso al
Forte, intersecando la strada bianca che unisce l’ingresso al parcheggio. È
prevista anche la predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica.
“Questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesca
Zaccariotto – si inserisce in un impegno più ampio dell’Amministrazione
sul fronte della ciclabilità, con investimenti mirati a creare una rete
sempre più continua, sicura e fruibile. Completare tratti mancanti significa
facilitare gli spostamenti quotidiani di chi usa la bici, valorizzare le
connessioni con aree verdi e luoghi di interesse come il Forte Gazzera e
incentivare una mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. La nostra
azione prosegue con costanza, consapevoli che ogni segmento in più
rappresenta un passo avanti verso una città più vivibile e
accessibile.”
“Sempre più persone scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto e per
attività ricreative – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – Per questo continua
l’impegno per rendere l’intera città accessibile attraverso una rete
ciclabile continua e interconnessa, che colleghi i centri delle ‘città di
Venezia’ con le aree più periferiche, garantendo sicurezza e comodità”.
Venezia, 30 agosto 2025
