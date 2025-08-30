(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*(ALL.VIDEO) MILANO, ZONA PADOVA, DE CORATO (FDI): «ALTRA MOSCHEA ABUSIVA
TOT. 4. QUANDO PROCURA-COMUNE LE CHIUDERANNO? RESIDENTI IN RIVOLTA. ORA
BASTA»!*
*Nei video qui sotto si vede sia l’entrata nella struttura di alcuni arabi
che un momento di preghiera degli stessi:*
https://drive.google.com/drive/folders/11ArB4Bs_FW6723xF1wujm3QiD3sl2Kcv?usp=share_link
Milano, 30 Agosto 2025 – «Alcuni residenti della zona via Padova mi hanno
nuovamente segnalato che al civico 62 di via Paruta, durante tutti i giorni
della settimana dai feriali ai festivi, c’è un via vai di arabi che,
all’interno di un capannone, pregano a voce alta. Tutto ciò con annesse
urla e toni di voce molti alti, che disturbano i residenti che non ne
possono più in una zona già di per sé molto problematica. Ormai i residenti
sono in ‘ostaggio’ da parte degli islamici. Ci mancava, in quella zona,
un’altra moschea abusiva, ora basta! Ricordo che poco distante da lì, il
Comune, ha concesso un’area dove sorgerà un’altra moschea, precisamente in
via Esterle senza contare il fatto, inoltre, ne è già presente un’altra
abusiva in via Padova 144 (Casa della Cultura Islamica Onlus) ed un’altra
al civico 366, Moschea Mariam. Quando Procura e Comune di Milano
chiuderanno definitivamente questi luoghi abusivi? Ma il Comune ha fatto
controllare tale struttura attraverso la Polizia Locale, contrariamente a
quanto fa con le altre moschee abusive della città, controllando che la
stessa sia a norma? Il Sindaco-Assessore alla Sicurezza, si è interessato
di verificarne la regolarità considerando anche il fatto che da diverso
tempo quella struttura è in rifacimento attraverso vari lavori di
manutenzione? I cittadini sono esausti e attendono interventi urgenti».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato.*
(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 [image: logo_camera_social.jpg]