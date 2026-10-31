(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - a:hover {
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MILANO, SARDONE (LEGA): "SCRITTE INDEGNE CONTRO SALVINI, CORI VIOLENTI NEI MIEI CONFRONTI E DISTRUTTI GONFALONI LEGA, LA SOLITA SINISTRA CHE ODIA"
Milano, 30 ott. – "Durante la manifestazione di oggi a Milano abbiamo assistito al solito spettacolo di inciviltà: nel troncone di centri sociali e antagonisti abbiamo assistito a uno "spettacolo rap" con frasi violente nei miei confronti ("Voglio solo pugni in faccia alla Sardone"). Nulla che mi sorprenda: altro che manifestanti pacifici, sanno solo odiare. Nel percorso sono stati tagliati gonfaloni della Lega e sono state fatte scritte indegne e violente contro Salvini e Meloni. Ovviamente non sono mancati i soliti cori contro le forze dell'ordine. Purtroppo ormai è una consuetudine. Infine vediamo l'europarlamentare Salis che esulta per il blocco della tangenziale, fregandosene per i disagi dei cittadini e dei lavoratori. Questa sinistra senza idee e programmi ormai si è ridotta solo a queste proteste, tra insulti e vandalismi. Contenti loro".Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano.